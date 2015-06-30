Військові Індонезії назвали причину падіння літака на готель
17:04, 30 червня 2015Світ
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Причиною падіння військового літака Hercules C-130 в Індонезії могла стати технічна несправність.
REUTERS
Про це заявив головком ВПС країни Агус Супріатна (Agus Supriatna), передає Lenta.ru з посиланням на The New York Times.
За його словами, пілот повідомив про проблеми з двигуном і попросив дозвіл повернутися на базу.
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«Літак розбився, здійснюючи розворот», — додав Супріатна.
Згідно з останніми даними, загинули 116 осіб. З них 101 пасажир, 12 членів екіпажу і троє людей, які перебували на момент падіння літака на землі.
Як повідомляв УНІАН, військово-транспортний літак впав у житловому районі міста Медан на острові Суматра і вибухнув.
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