Військові Індонезії назвали причину падіння літака на готель

Про це заявив головком ВПС країни Агус Супріатна (Agus Supriatna), передає Lenta.ru з посиланням на The New York Times.

За його словами, пілот повідомив про проблеми з двигуном і попросив дозвіл повернутися на базу.

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«Літак розбився, здійснюючи розворот», — додав Супріатна.

Згідно з останніми даними, загинули 116 осіб. З них 101 пасажир, 12 членів екіпажу і троє людей, які перебували на момент падіння літака на землі.

Як повідомляв УНІАН, військово-транспортний літак впав у житловому районі міста Медан на острові Суматра і вибухнув.