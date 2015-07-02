Китай добудовує аеродром на спірних островах в Південно-Китайському морі

Крім того, на знімках відображені радари, майданчики для приземлення гелікоптерів і системи комунікацій, передає Бі-бі-сі.

Читайте такожОбама припустив, що Китай має право на спірні території островів Спратлі

Аналітики з США впевнені, що об'єкти будуть завершені в найближчі місяці.

У Пекіні визнали завершення робіт з нарощування площі спірних островів.

Роботи Китаю на архіпелазі піддалися різкій критиці з боку В'єтнаму і Філіппін, що претендують на Спратлі, а також США, які вважають діяльність Китаю на цих островах дестабілізуючою.

Зазначимо, що на острови претензії висувають 6 країн.