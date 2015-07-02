Китай добудовує аеродром на спірних островах в Південно-Китайському морі
07:36, 02 липня 2015Світ
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Нові аерофотознімки островів Спратлі в Південно-Китайському морі, показують, що Китай майже добудував злітно-посадкову смугу на поверхні однієї з ділянок суші.
REUTERS
Крім того, на знімках відображені радари, майданчики для приземлення гелікоптерів і системи комунікацій, передає Бі-бі-сі.
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Аналітики з США впевнені, що об'єкти будуть завершені в найближчі місяці.
У Пекіні визнали завершення робіт з нарощування площі спірних островів.
Роботи Китаю на архіпелазі піддалися різкій критиці з боку В'єтнаму і Філіппін, що претендують на Спратлі, а також США, які вважають діяльність Китаю на цих островах дестабілізуючою.
Зазначимо, що на острови претензії висувають 6 країн.
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