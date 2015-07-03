Лідери ЄС не поїдуть на парад перемоги до Китаю через Путіна - посол ЄС
Лідери Євросоюзу навряд чи відвідають військовий парад у Пекіні у вересні на честь завершення Другої світової війни.
Про це повідомила "ЕвроПравда" з посиланням на повідомлення посла ЄС в Китаї Ганса Дітмара Швайгута.
"Я не можу говорити за інших, але вважаю малоймовірним, що топ-лідери Європейського союзу візьмуть участь в параді", - сказав Швайсгут.
Однією з причин відмови лідерів ЄС від поїздки до Пекіна може стати присутність на параді президента Росії Володимира Путіна та участь у ньому підрозділів російської армії.
У травні голова КНР Сі Цзіньпін відвідав парад у Москві, який західні лідери бойкотували через агресію Росії в Україні.
Посол висловив стурбованість тим, як цей парад можуть сприйняти у світі.
"Чи стане ця подія, в тому числі військовий парад, посланням примирення? Чи стане ця подія основою для миру в регіоні або ж тільки розворушить образи?", - додав посол.
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Зазначається, що Китай запросив кількох лідерів західних країн, однак лідер КНР Сі Цзіньпін може залишитися на трибуні тільки в компанії кількох західних чиновників.