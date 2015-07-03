Голова Єврогрупи заявив, що грецькі політики дурять свій народ

Грецькі урядовці обманюють свій народ.

Про це заявив голова Єврогрупи Йерун Дейсселблум, який також є міністром фінансів Голландії, після засідання кабінету міністрів країни, передає "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

За його словами, твердження міністра фінансів Греції Яніса Варуфакіса про те, що Греція була недалека від підписання угоди з міжнародними кредиторами, є "абсолютно неправдивими".

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Як відзначив Дейсселблум, Греція зіткнулася з чималими труднощами, і незалежно від результату недільного референдуму, складні фіскальні заходи є неминучими.

"Будь-який політик, який стверджує, що у випадку голосування "проти" на референдумі, вони (заходи) не були б необхідними, дурить свій народ", -наголосив голова Єврогрупи.

Нагадаємо, раніше в Раді Європи назвали грецький референдум таким, що не відповідає міжнародним стандартам.

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Раніше законність грецького референдуму поставила під сумнів глава Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Вона заявила, що референдум стосуватиметься пропозицій кредиторів, які на 5 липня вже не будуть актуальними.

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив у минулу п'ятницю ввечері референдум щодо пропозицій міжнародних кредиторів.