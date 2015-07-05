В Афганістані трьох дівчат облили кислотою за відвідування школи

Це сталося на сході Афганістану у місті Херат, повідомляє ТСН із посиланням на CNN.

Наразі школярки перебувають у лікарні. Дві з них отримали важкі опіки, їхній стан критичний.

Місцеві жителі пояснили, що дівчата були покарані, адже відвідували школу.

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Поліція розшукує нападників.

Варто зазначити, що до повалення режиму талібів у 2001 році афганські жінки не мали права ні працювати, ні отримувати освіту. Таких переконань досі дотримуються прибічники радикального руху у країні.