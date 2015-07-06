Греція може випустити квазівалюту IOU - ЗМІ

11:13, 06 липня 2015
Світ
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Зазначається, що розписками IOU влада країни зможе розрахуватися з пенсіонерами і держслужбовцями, а також із постачальниками товарів і енергоресурсів.

REUTERS

Уряд Греції може вдатися до випуску квазівалюти — спеціальних боргових розписок IOU (за співзвучністю з англійським "I Owe You" — "Я винен тобі" — ред.), повідомляє РИА Новости з посиланням на газету La Libre Belgique.

"Грецька держава може опинитися в цій ситуації, якщо Європейський центральний банк припинить постачати країні євро, й коли сейфи банків виявляться порожні", — зазначає ЗМІ.

Розписками IOU уряд Греції зможе розрахуватися з пенсіонерами і державними службовцями, а також із постачальниками товарів й енергоресурсів. IOU можуть знаходиться в обігу паралельно з євро.

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На думку низки економістів, теоретично введення квазівалюти може допомогти Греції вибратися з боргової ями. Разом з тим, очікуване при цьому падіння реальних доходів бюджетників, яким доведеться обмінювати IOU на євро за ринковим курсом, призведе до зростання цін на імпортні товари.

На недільному референдумі в Греції більше 61% опитаних сказали "ні" вимогам європейських кредиторів, близько 39% погодилися на ці вимоги. Уряд Греції оголосив, що вибори стали перемогою демократії, однак глава Єврогрупи Йерун Дейссельблум назвав підсумки референдуму "вельми сумними" для майбутнього країни.

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