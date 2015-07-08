Іноземцям запропонували 10-денний залізничний тур по КНДР за 3 тисячі євро

Про це повідомляється на сайті компанії. Наголошується, що раніше жодна інша компанія не пропонувала подібних турів. Вартість подорожі, яка стартує 2 жовтня, складе 2890 євро, передає Lenta.ru.

Тур включає в себе переліт з Пекіна у Пхеньян, розміщення в готелях, харчування і послуги гідів. Зазначається, що мандрівникам доведеться додатково оплатити візовий збір, який становить 50 євро.

Залізнична подорож почнеться у Пхеньяні, звідти поїзд вирушить у напрямку міст Хамхин і Чхонджин. Наголошується, що цю частину Північної Кореї рідко вдається побачити іноземцям. Також туристи відвідають «незвідані міста» Сінпхо і Кімчхек на півдні країни. На восьмий день поїздки поїзд добереться до приморського міста Вонсан, де мандрівники зможуть скуштувати рибні делікатеси та оцінити якість північнокорейських пляжів. Тур закінчиться 12 жовтня в Пхеньяні, звідки туристам організують трансфер до Пекіну. Зазначається, що можна буде самостійно вирішити, як добиратися до Китаю. Серед запропонованих варіантів поїздка на автобусі чи поїзді, а також авіапереліт.

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Особливий акцент у рекламі фірми робиться на тому, що поїздка пройде в оригінальних вагонах 1970-років. Крім того, в поїзді до послуг туристів працюватиме вагон-ресторан.

У середині травня повідомлялося, що британське агентство Young Pioneer Tours запропонувало туристам побувати на пляжах Північної Кореї. В якості головних достоїнств туру Surf 'n' Beach агенти назвали ідеальну чистоту пляжів і прибережних вод в умовах повної безпеки.