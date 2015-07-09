Російські кінопрокатники: введення ПДВ на квитки призведе до масового закриття кінотеатрів

Кінопрокатники впевнені, що введення податку не лише призведе до масового закриття кінотеатрів і відходу з ринку великих гравців, але й негативно вплине на соціальну сферу, пише "Коммерсант".

У розпорядженні видання опинився лист співтовариства національних кінотеатральних організацій "Киноальянс" на ім'я Володимира Путіна з приводу планів уряду ввести ПДВ на кіноквитки. Це може вбити галузь, впевнені автори (під листом стоять підписи власників і керівників дев'яти найбільших кінопрокатних мереж, в тому числі "Каро-Фільм", "Формула кіно", "Сінема Парк"), нагадуючи, що дистриб'ютори зарубіжних кінострічок вже платять ПДВ за їх прокат у російський бюджет. Введення ПДВ на квитки на доходи голлівудських кіновиробників не вплине, однак завдасть удару по економіці російських кінотеатрів, а в Росії щорічно продається всього 1,2 квитка на жителя, набагато нижче, ніж в інших розвинених країнах.

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Кінопрокатники підкреслюють, що з 2009 року власники кінотеатрів понесли величезні витрати в результаті повного переходу на цифрове обслуговування, а в 2014 році "зазнали шоку" від падіння курсу рубля, оскільки переважна більшість орендних договорів зафіксовані у валюті, і тепер мережі "балансують на межі рентабельності". При цьому ціни на квитки не ростуть — "щоб кіно залишалося доступним широким верствам населення, в тому числі малозабезпеченим". Введення ПДВ змусить галузь або підвищити ціни, або закрити збиткові кінотеатри.

Ідею ввести податок з продажу кіноквитків оприлюднив у червні прем'єр Дмитро Медведєв на зустрічі з кінематографістами в Горках. "Ми не маємо давати пільги іноземним продуктам",— заявив прем'єр, зазначивши, що зміна системи оподаткування може призвести до появи додаткового джерела коштів для вітчизняного кіно. Він доручив Мінкульту й Мінекономіки розглянути можливість введення ПДВ з продажу квитків у кінотеатрах при демонстрації іноземних фільмів. Глава Мінкульту Володимир Мединський пообіцяв виконати доручення протягом місяця.

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Збори російських кінотеатрів у 2014 році склали 46 млрд руб. з цієї суми 82%, або 38 млрд руб., припало на зарубіжні фільми. Якби кінотеатрам доводилося платити з них 18% ПДВ, вони витратили б на це приблизно 6,84 млрд руб. "У нас не вистачає власного продукту, щоб зайняти істотну частину екранного часу. Зараз це менше 20%, а в 2016 році буде ще гірше через скорочення держпідтримки кіновиробництва",— говорить президент "Кіноальянса" і глава "Ленфільму" Едуард Пічугін. Російське кіно демонструється здебільшого в Росії, тобто збори таких фільмів безпосередньо залежать від стану та розвитку вітчизняних кінотеатрів, підкреслив він. "Великі мережі введення ПДВ витримають, у них тільки EBITDA знизиться на 12-15%, але основний удар припаде на однозальні кінотеатри, які не входять до мереж і знаходяться на точці беззбитковості",— пояснив пан Пічугін. Китай, за його словами, перейшов до квотування іноземних фільмів лише тоді, коли в країні було побудовано за держпідтримкою 22 тис. кінотеатрів.

Співвласник "Арт Пікчерс Студії" Дмитро Рудовський вважає, що якщо зросте ціна на іноземний контент, росіяни будуть просто рідше ходити в кіно, а аудиторія російських фільмів не виросте.