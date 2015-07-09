Російські кінопрокатники: введення ПДВ на квитки призведе до масового закриття кінотеатрів
Найбільші кінопрокатні мережі Росії намагаються переконати уряд відмовитися від введення ПДВ на квитки на іноземне кіно.
Кінопрокатники впевнені, що введення податку не лише призведе до масового закриття кінотеатрів і відходу з ринку великих гравців, але й негативно вплине на соціальну сферу, пише "Коммерсант".
У розпорядженні видання опинився лист співтовариства національних кінотеатральних організацій "Киноальянс" на ім'я Володимира Путіна з приводу планів уряду ввести ПДВ на кіноквитки. Це може вбити галузь, впевнені автори (під листом стоять підписи власників і керівників дев'яти найбільших кінопрокатних мереж, в тому числі "Каро-Фільм", "Формула кіно", "Сінема Парк"), нагадуючи, що дистриб'ютори зарубіжних кінострічок вже платять ПДВ за їх прокат у російський бюджет. Введення ПДВ на квитки на доходи голлівудських кіновиробників не вплине, однак завдасть удару по економіці російських кінотеатрів, а в Росії щорічно продається всього 1,2 квитка на жителя, набагато нижче, ніж в інших розвинених країнах.
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Кінопрокатники підкреслюють, що з 2009 року власники кінотеатрів понесли величезні витрати в результаті повного переходу на цифрове обслуговування, а в 2014 році "зазнали шоку" від падіння курсу рубля, оскільки переважна більшість орендних договорів зафіксовані у валюті, і тепер мережі "балансують на межі рентабельності". При цьому ціни на квитки не ростуть — "щоб кіно залишалося доступним широким верствам населення, в тому числі малозабезпеченим". Введення ПДВ змусить галузь або підвищити ціни, або закрити збиткові кінотеатри.
Ідею ввести податок з продажу кіноквитків оприлюднив у червні прем'єр Дмитро Медведєв на зустрічі з кінематографістами в Горках. "Ми не маємо давати пільги іноземним продуктам",— заявив прем'єр, зазначивши, що зміна системи оподаткування може призвести до появи додаткового джерела коштів для вітчизняного кіно. Він доручив Мінкульту й Мінекономіки розглянути можливість введення ПДВ з продажу квитків у кінотеатрах при демонстрації іноземних фільмів. Глава Мінкульту Володимир Мединський пообіцяв виконати доручення протягом місяця.
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Збори російських кінотеатрів у 2014 році склали 46 млрд руб. з цієї суми 82%, або 38 млрд руб., припало на зарубіжні фільми. Якби кінотеатрам доводилося платити з них 18% ПДВ, вони витратили б на це приблизно 6,84 млрд руб. "У нас не вистачає власного продукту, щоб зайняти істотну частину екранного часу. Зараз це менше 20%, а в 2016 році буде ще гірше через скорочення держпідтримки кіновиробництва",— говорить президент "Кіноальянса" і глава "Ленфільму" Едуард Пічугін. Російське кіно демонструється здебільшого в Росії, тобто збори таких фільмів безпосередньо залежать від стану та розвитку вітчизняних кінотеатрів, підкреслив він. "Великі мережі введення ПДВ витримають, у них тільки EBITDA знизиться на 12-15%, але основний удар припаде на однозальні кінотеатри, які не входять до мереж і знаходяться на точці беззбитковості",— пояснив пан Пічугін. Китай, за його словами, перейшов до квотування іноземних фільмів лише тоді, коли в країні було побудовано за держпідтримкою 22 тис. кінотеатрів.
Співвласник "Арт Пікчерс Студії" Дмитро Рудовський вважає, що якщо зросте ціна на іноземний контент, росіяни будуть просто рідше ходити в кіно, а аудиторія російських фільмів не виросте.