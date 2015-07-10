Сирійська армія оточила 1,5 тисячі бойовиків у Забадані

Про це повідомляє РИА Новости.

Бойовики "Нусри" потрапили до котла військових та бійців "Хезболлах" в районі Захра на заході Забадані.

Сирійські війська за підтримки бійців ліванського руху "Хезболлах" взяли в оточення 1,5 тисячі бойовиків угрупування "Джебхат ан-Нусра" на заході міста Забадані в 25 кілометрах від Дамаска.

"Бойовики "Нусри" потрапили в котел військових і бійців "Хезболлах" в районі Захра на заході Забадані, в оточенні близько 1,5 тисячі екстремістів", — йдеться в повідомленні.

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Штурм західного передмістя ускладнений через щільної забудови. Бої йдуть на відстані декількох метрів всередині житлових кварталів.