Країни єврозони близькі до угоди щодо Греції - Грібаускайте
10:04, 13 липня 2015Світ
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Лідери країн єврозони близькі до угоди на саміті в Брюсселі щодо грецької боргової кризи.
REUTERS
Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте, залишаючи саміт, пише Європейська правда з посиланням на Twitter грецького видання Kathimerini.
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Lithuanian President Dalia Grybauskaite leaves #EuroSummit says it's 'nearly over' #greece
— Kathimerini English (@ekathimerini) 13 Липень 2015
Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, голова Євроради Дональд Туск і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас розробили проект компромісного вирішення боргової проблеми Афін.
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