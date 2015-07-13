Країни єврозони близькі до угоди щодо Греції - Грібаускайте

Лідери країн єврозони близькі до угоди на саміті в Брюсселі щодо грецької боргової кризи.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter