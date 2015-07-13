Країни єврозони близькі до угоди щодо Греції - Грібаускайте

10:04, 13 липня 2015
Світ
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Лідери країн єврозони близькі до угоди на саміті в Брюсселі щодо грецької боргової кризи.

REUTERS

Про це заявила президент Литви Даля Грибаускайте, залишаючи саміт, пише Європейська правда з посиланням на Twitter грецького видання Kathimerini.

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Як повідомляв УНІАН, канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Франсуа Олланд, голова Євроради Дональд Туск і прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас розробили проект компромісного вирішення боргової проблеми Афін.

 

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