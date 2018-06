У США легалізували одностатеві шлюби

В історичній постанові Верховного суду США йдеться, що тепер одностатеві пари мають конституційне право на вступ у шлюб на всій території США. Як зазначає Bloomberg, це стало найбільшою трансформацією у правах людини в США за півстоліття, повідомляє Дождь.

«Жоден союз не є більш глибоким, ніж шлюб з його втіленням найвищих ідеалів любові, вірності, відданості, жертовності і сім'ї», — написав суддя Ентоні Кеннеді, який приєднався до чотирьом призначенців від демократів, які проголосували за легалізацію одностатевих шлюбів.

«Сьогодні великий крок у нашому марші в напрямку до рівності. Геї і лесбійки мають право одружуватися, як і будь-хто інший. #КоханняПеремагає», — написав у своєму твіттері президент США Барак Обама.

"This morning the Supreme Court recognized the Constitution guarantees marriage equality." —President Obama #LoveWins