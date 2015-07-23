Гройсман просить ЄП ухвалити резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу у справі MH17

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив під час зустрічі з делегацією депутатів Європейського парламенту на чолі з головою Комітету у закордонних справах Ельмаром Броком.

Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пропонує євродепутатам розглянути питання щодо ухвалення під час наступного пленарного засідання Європарламентy 7-10 вересня спеціальної резолюції на підтримку створення Міжнародного кримінального трибуналу для засудження відповідальних за збиття у небі над Україною пасажирського авіалайнера «Боїнг-777» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» рейс MH17 у липні минулого року.

«Усі винні мають бути знайдені і покарані», - наголосив Гройсман.

Він також попросив забезпечити присутність депутатів Європарламенту на судових процесах проти українських громадян, які незаконно утримуються в Російській Федерації, передусім, народного депутата України, льотчиці Надії Савченко.

Гройсман подякував Європарламенту за послідовну позицію щодо підтримки України і зазначив, що «Європейський парламент - наш надійний партнер».

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Своєю чергою члени делегації засвідчили свою відданість підтримці України, наголосивши на важливості збереження її територіальної цілісності і суверенітету.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.

Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.

Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками.

Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.

Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.

Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія і Україна.

Росія виступає проти цієї пропозиції.