Гройсман просить ЄП ухвалити резолюцію щодо створення міжнародного трибуналу у справі MH17
Гройсман висловив вдячність за відкритий лист, який підписали 82 депутати Європарламенту, з проханням до урядів країн-членів Європейського Союзу підтримати створення такого трибуналу.
Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він заявив під час зустрічі з делегацією депутатів Європейського парламенту на чолі з головою Комітету у закордонних справах Ельмаром Броком.
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман пропонує євродепутатам розглянути питання щодо ухвалення під час наступного пленарного засідання Європарламентy 7-10 вересня спеціальної резолюції на підтримку створення Міжнародного кримінального трибуналу для засудження відповідальних за збиття у небі над Україною пасажирського авіалайнера «Боїнг-777» авіакомпанії «Малайзійські авіалінії» рейс MH17 у липні минулого року.
«Усі винні мають бути знайдені і покарані», - наголосив Гройсман.
Він також попросив забезпечити присутність депутатів Європарламенту на судових процесах проти українських громадян, які незаконно утримуються в Російській Федерації, передусім, народного депутата України, льотчиці Надії Савченко.
Гройсман подякував Європарламенту за послідовну позицію щодо підтримки України і зазначив, що «Європейський парламент - наш надійний партнер».
Читайте такожЯкщо РФ блокуватиме створення трибуналу щодо катастрофи МН17, на неї чинитимуть тиск - МЗС
Своєю чергою члени делегації засвідчили свою відданість підтримці України, наголосивши на важливості збереження її територіальної цілісності і суверенітету.
Довідка УНІАН. 17 липня 2014 року в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили літак Boeing-777 компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак було збито із зенітно-ракетного комплекса ”Бук”.
Усі 298 осіб, які перебували на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири були громадянами Нідерландів, 38 - громадянами Австралії.
Літак впав у зоні, що контролюється бойовиками.
Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.
Малайзія внесла до Ради безпеки ООН проект резолюції про створення міжнародного трибуналу з розслідування авіакатастрофи.
Раніше з ініціативою створення трибуналу виступили Австралія, Бельгія, Нідерланди, Малайзія і Україна.
Росія виступає проти цієї пропозиції.