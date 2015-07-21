Нідерланди 10 серпня нададуть остаточний звіт про катастрофу Boeing-777

Про це повідомила заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль. За її словами, розслідування перебуває "фактично на завершальній стадії".

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Вона зазначила, що всі країни, які брали участь у розслідуванні, могли вивчити цей звіт і надати свої коментарі.

"До кінця липня Управління безпеки Нідерландів має підготувати остаточний варіант звіту, який потім буде представлений всім для ознайомлення. Україна також надає свої коментарі щодо цього звіту. Фактично робота над цим звітом вже завершується, і 10 серпня Управління безпеки Нідерландів має представити остаточний варіант звіту для ознайомлення всіх країн з тим, що пов’язано з самою катастрофою", - сказала вона.

Водночас Олена Зеркаль зауважила, що цей звіт "не визначає винних, він визначає тільки обставини, пов’язані з авіаційною катастрофою".

За її словами, розслідування проводилося на підставі 13-го додатку до Чиказької конвенції про цивільну авіацію у повній відповідності до вимог цієї конвенції. "Жодних заперечень сторін щодо невідповідності розслідування вимогам конвенції не було. Заяви російських фахівців також бралися до уваги", - додала Олена Зеркаль.