Путін закликав Київ узгодити з бойовиками особливий статус Донбасу - Кремль

Про це йшлося в ході телефонної розмови президента України Петра Порошенка з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє прес-служба Кремля.

«Володимиром Путіним знову було підкреслено, що стале всеосяжне врегулювання кризи неможливе без налагодження Києвом прямого діалогу з представниками Донбасу. Президент Росії закликав українську сторону чітко триматися букви і духу мінського комплексу заходів. Зокрема, узгодити з "ДНР" і "ЛНР" та ввести в дію на постійній основі законодавче оформлення особливого статусу відповідних регіонів і закон про амністію, а також визначити модальності і порядок проведення місцевих виборів», - йдеться в повідомленні російської сторони.

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Також, в Кремлі назвали «жестом доброї волі» вихід бойовиків з Широкіно та акцентували увагу на необхідності залишити населений пункт українським військовослужбовцям.

«У зв'язку з цим наголошено на необхідності виведення українських силовиків із селища Широкіно – як це раніше зробили ополченці в якості жесту доброї волі», - повідомляє прес-служба російського президента.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом Росії Володимиром Путіним.

Співрозмовники обговорили результати останнього засідання Тристоронньої контактної групи і її чотирьох підгруп, яке відбулося 21 червня у Мінську.

Президент України констатував погіршення ситуації на Донбасі, зокрема збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.