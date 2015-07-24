Путін закликав Київ узгодити з бойовиками особливий статус Донбасу - Кремль
Президент РФ Володимир Путін вважає, що Київ повинен налагодити прямий діалог і узгодити з терористичними «ДНР» і «ЛНР» законодавче оформлення особливого статусу окупованих бойовиками територій, закон про амністію, а також визначити модальності та порядок проведення місцевих виборів.
Про це йшлося в ході телефонної розмови президента України Петра Порошенка з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом Росії Володимиром Путіним, повідомляє прес-служба Кремля.
«Володимиром Путіним знову було підкреслено, що стале всеосяжне врегулювання кризи неможливе без налагодження Києвом прямого діалогу з представниками Донбасу. Президент Росії закликав українську сторону чітко триматися букви і духу мінського комплексу заходів. Зокрема, узгодити з "ДНР" і "ЛНР" та ввести в дію на постійній основі законодавче оформлення особливого статусу відповідних регіонів і закон про амністію, а також визначити модальності і порядок проведення місцевих виборів», - йдеться в повідомленні російської сторони.
Читайте такожХодорковський спрогнозував період закінчення ери Путіна
Також, в Кремлі назвали «жестом доброї волі» вихід бойовиків з Широкіно та акцентували увагу на необхідності залишити населений пункт українським військовослужбовцям.
«У зв'язку з цим наголошено на необхідності виведення українських силовиків із селища Широкіно – як це раніше зробили ополченці в якості жесту доброї волі», - повідомляє прес-служба російського президента.
Читайте такожПредставники США та Росії обговорили реалізацію Мінських угод
Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель, Президентом Франції Франсуа Олландом та Президентом Росії Володимиром Путіним.
Співрозмовники обговорили результати останнього засідання Тристоронньої контактної групи і її чотирьох підгруп, яке відбулося 21 червня у Мінську.
Президент України констатував погіршення ситуації на Донбасі, зокрема збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.