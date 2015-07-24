Євродепутат закликав Україну, Молдову та Грузію створити спільний військовий батальйон

Як повідомляє Delfi.lt, про це він сказав радіостанції Ziniu radijas.

"Ми самі перед вступом до НАТО активізували регіональне співробітництво, створили батальйони: Литви і Польщі, Литви, Латвії та Естонії. І я вважаю, що таким чином могли б співпрацювати і Україна, Молдова та Грузія, доводячи тим самим, що держави можуть дивитися ширше, не тільки в плані своїх національних інтересів, що вони здатні домовитися між кількома державами", - сказав Ландсбергіс.

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За його словами, він говорив про цю ідею з міністром закордонних справ України. Ландсбергіс вважає, що Литва могла б стати прикладом і поділитися своїм досвідом.