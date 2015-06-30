Литовські політики відповіли на ініціативу Росії про перегляд незалежності Балтії

Відповідні коментарі вони розмістили на своїх сторінках у соціальній мережі Twitter.

Депутат Європарламенту Петрас Ауштревічюс (група ліберальних партій, Литва) запропонував "перевірити стан здоров'я" російського Генпрокурора.

"Російська прокуратура перевірить законність незалежності (країн) Балтії. Я закликаю до термінової перевірки стану здоров'я російського прокурора!" - зауважив він.

#Russian Prosecutor to check the legality of the independence of the #Baltic states. I call for urgent health check of Russian Prosecutor! — Petras Austrevicius (@petras_petras) June 30, 2015

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс запропонував російським прокурорам перевірити, чи дійсно Земля обертається навколо Сонця.

"Безперервний абсурд... Пропоную Думі та російським прокурорам перевірити, чи справді Земля обертається навколо Сонця", - зауважив він.

Perpetuum absurdity... suggest Ru Duma&prosecutors to start questioning if the Earth really turns around the sun... https://t.co/yfB2ddFRm2 — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) June 30, 2015

Президент Литви Даля Грибаускайте також відреагувала на перегляд РФ законності визнання незалежності країн Балтії і заявила, що ніхто не має права ставити під загрозу незалежність, здобуту кров’ю громадян.

"Наша незалежність досягнута кров’ю наших громадян. Ніхто не має права ставити це під загрозу. Лише ми вирішуємо нашу долю", - написала вона.

Our independence was gained through blood of our people.No one has the right to threaten it.Only we decide our fate http://t.co/72qmOaCMn1 — Dalia Grybauskaitė (@Grybauskaite_LT) June 30, 2015

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що до Генеральної прокуратури Росії надійшов запит від одного з депутатів Держдуми з проханням перевірити законність визнання незалежності країн Балтії Держрадою СРСР в 1991 році, але поки рішення не прийнято.