Литовські політики відповіли на ініціативу Росії про перегляд незалежності Балтії

20:27, 30 червня 2015
Світ
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Політики Литви відповіли жартами на перегляд Російською Федерацією законності визнання незалежності країн Балтії.

REUTERS

Відповідні коментарі вони розмістили на своїх сторінках у соціальній мережі Twitter.

Депутат Європарламенту Петрас Ауштревічюс (група ліберальних партій, Литва) запропонував "перевірити стан здоров'я" російського Генпрокурора.

"Російська прокуратура перевірить законність незалежності  (країн) Балтії. Я закликаю до термінової перевірки стану здоров'я російського прокурора!" - зауважив він.

Глава МЗС Литви Лінас Лінкявічюс запропонував російським прокурорам перевірити, чи дійсно Земля обертається навколо Сонця.

"Безперервний абсурд... Пропоную Думі та російським прокурорам перевірити, чи справді Земля обертається навколо Сонця",  - зауважив він.

Президент Литви Даля Грибаускайте також відреагувала на перегляд РФ законності визнання незалежності країн Балтії і заявила, що ніхто не має права ставити під загрозу незалежність, здобуту кров’ю громадян.

"Наша незалежність досягнута кров’ю наших громадян. Ніхто не має права ставити це під загрозу. Лише ми вирішуємо нашу долю", - написала вона.

Раніше сьогодні УНІАН повідомляв, що до Генеральної прокуратури Росії надійшов запит від одного з депутатів Держдуми з проханням перевірити законність визнання незалежності країн Балтії Держрадою СРСР в 1991 році, але поки рішення не прийнято.

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