Унаслідок вибуху біля посольства Китаю в Сомалі загинув його співробітник

Про це в понеділок з посиланням на посольство повідомляє Сіньхуа.

За інформацією посольства, один з охоронців загинув від важких поранень, ще троє співробітників проходять лікування.

Офіцер поліції Могадішо Абдулл Мохамед повідомив агентству, що терорист-смертник підірвав свій автомобіль біля входу в готель. Жертвами стали 15 осіб, більшість з них мирні жителі.

Китайське посольство розташоване на останніх двох поверхах фешенебельного готелю "Джазіра", в якому розміщені іноземні посольства й іноді відбуваються урядові зустрічі на високому рівні. Частина приміщень посольства КНР постраждала під час вибуху.

Агентство Reuters повідомляє з посиланням на медиків, що всього в результаті вибуху загинули 13 людей, 21 був поранений.

Раніше УНІАН повідомляв, що відповідальність за теракт узяло на себе ісламістське угруповання "Аль-Шабааб", яке назвало це помстою за військові операції армії Сомалі та Африканського Союзу проти бойовиків.