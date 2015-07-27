Колишній лідер Шотландії Салмонд вважає неуникним другий референдум про незалежність
09:11, 27 липня 2015Світ
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Колишній перший міністр Шотландії Алекс Салмонд вважає, що в майбутньому выдбудеться ще один референдум щодо незалежності Шотландії.
REUTERS
На його думку, такий варіант розвитку подій неминучий. Про це він заявив в інтерв'ю Бі-бі-сі.
"Я думаю, що другий референдум про незалежність неминучий. Питання, зрозуміло, не в тому, наскільки він неминучий, а в тому, коли він станеться", - сказав Салмонд.
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У травні після загальних виборів лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен стверджувала, що питання про новий референдум поки не порушується.
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