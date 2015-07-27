Колишній лідер Шотландії Салмонд вважає неуникним другий референдум про незалежність

На його думку, такий варіант розвитку подій неминучий. Про це він заявив в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"Я думаю, що другий референдум про незалежність неминучий. Питання, зрозуміло, не в тому, наскільки він неминучий, а в тому, коли він станеться", - сказав Салмонд.

Читайте такожКемерон хоче провести референдум про вихід країни з ЄС у червні 2016 року - ЗМІУ вересні 2014 року на референдумі 55% жителів Шотландії проголосували проти незалежності.

У травні після загальних виборів лідер Шотландської національної партії Нікола Стерджен стверджувала, що питання про новий референдум поки не порушується.