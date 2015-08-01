ЗМІ: члени родини Усами бен Ладена могли загинути при аварії приватного літака на півдні Англії (фото)

Про це повідомила на своєму сайті лондонська газета Daily Mail, передає ТАСС.

"Літак Embraer Phenom 300 вартістю 7 млн фунтів стерлінгів (близько $11 млн) належав компанії Salem Aviation, яка контролювалася сім'єю терориста. Побудований у Бразилії літак вибухнув після того, як впав на припарковані автомобілі, в результаті загинули пілот і троє пасажирів, які, як передбачається, були членами сім'ї бен Ладена", - зазначило видання.

За даними газети, "літак базувався в Саудівській Аравії і летів з Гемпширу у Мілан".

"У сім'ї бен Ладена є інтереси на півночі Італії", - зазначила Daily Mail.

Раніше УНІАН повідомляв, що суд Нью-Йорка засудив Халіда Фавваза, колишнього помічника Усами бін Ладена, до довічного ув'язнення за участь в організації нападів на посольства США в Африці в 1998 році.