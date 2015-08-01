Меркель має намір поборотися за свій пост учетверте - ЗМІ

Про це передає з посиланням на власні джерела німецьке видання Der Spiegel.

Повідомляється, що дане питання вже обговорювалося Меркель з керуючим директором Християнсько-демократичного союзу Клаусом Шюлером і секретарем цієї партії Петером Таубером, пише DT.UA.

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За даними німецького видання, про висунення кандидатури Ангели Меркель на посаду Федерального канцлера в четвертий раз буде оголошено на початку 2016 року.