Японія представить в ООН проект нової резолюції щодо ліквідації ядерної зброї

Японія представить на майбутньому у вересні 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН проект нової резолюції щодо ліквідації ядерної зброї.

Про це, виступаючи на церемонії в пам'ять про жертви атомного бомбардування міста Хіросіма, заявив японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе, передає ТАСС.

"Цієї осені Японія представить на Генеральній Асамблеї ООН нову резолюцію, що закликає до ліквідації ядерної зброї, - сказав глава японського уряду. - Наша країна - єдина, яка постраждала від ядерного удару, і на нас покладено місію зробити так, щоб кожен дізнався про нелюдськість цієї зброї". Абе підкреслив, що уряд Японії продовжить надавати підтримку людям, які пережили атомне бомбардування.

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Нагадаємо, сьогодні о 08:15:01 за місцевим часом - точно в момент вибуху бомби 6 серпня 1945 року - у Парку Миру Хіросіми була оголошена хвилина мовчання, відлік якої вівся ударами дзвону. У меморіальній церемонії взяли участь понад 55 тис. місцевих жителів, політичні та громадські діячі, а також представники 100 держав.

Довідка. Рано вранці 6 серпня 1945 року сили японської ППО помітили наближення до Хіросіми невеликої групи бойових літаків США, проте командування ухвалило рішення не здійснювати їх перехоплення. В результаті американський бомбардувальник B-29 "Енола Гей" під керуванням полковника Пола Тіббетса безперешкодно пролетів над центром міста і скинув на нього чотирьхтонну уранову бомбу під назвою "Малюк", від вибуху якої моментально загинули від 70 до 100 тис. осіб.