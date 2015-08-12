У Москві в результаті аварії на НПЗ загорілася ріка
18:59, 12 серпня 2015Світ
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Причиною пожежі став витік нафтопродуктів на підвідному трубопроводі в Москві-ріці.
REUTERS
Про це повідомляють РИА Новости з посиланням на джерело в екстрених службах."Масляна пляма площею 100 погонних метрів горить на Москві-ріці в районі будинку 29 по вулиці Порічна (кордон районів Мар'їно та Братєєво)", — інформує джерело.
Недалеко від місця пожежі, в районі Капотня, розташований Московський нафтопереробний завод.
"Транснафта" підтвердила факт аварії на нафтопродуктопроводі Московського НПЗ.
"Так, ми підтверджуємо, це наш інцидент", - повідомив офіційний представник компанії Ігор Дьомін.
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Причини аварії не повідомляються.
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