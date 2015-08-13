Кількість загиблих під час вибуху в Китаї зросла до 17 осіб (нові фото)
Потужний вибух у місті Тяньцзінь на півночі Китаю забрав життя 17 людей, близько 400 отримали поранення.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на місцеве видання Shanghaiist.com.
Серед загиблих — троє пожежників, серед постраждалих 32 людини у критичному стані.
Вогонь знищив близько тисячі нових машин Renault, які були припарковані на складі автозаводі за 300 метрів від епіцентру вибуху. Вибухова хвиля вибила вікна у найближчих будинках.
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Людей, які живуть близько від епіцентру вибуху, тимчасово розмістили у місцевій школі.
Раніше УНІАН повідомляв, що за даними Китайського сейсмічного агентства, потужність першого вибуху дорівнювала 3 тоннам у тротиловому еквіваленті, а другого – 21 тонні.