Бундесвер звинуватив "Ісламську державу" в застосуванні хімічної зброї в Іраку

Про це повідомляє Bild з посиланням на доповідь бундесверу, передає Lenta.ru. Атака відбулася на захід від міста Махмур. За попередніми даними, 60 людей постраждали - у бійців виникли серйозні проблеми з диханням.

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За інформацією видання, в 40 км від місця події знаходилися німецькі військовослужбовці, які навчали курдів у місті Ербіль. Ніхто з них не постраждав.

Для з'ясування обставин події на місце вирушила група експертів з Багдада.

Бойовики "Ісламської держави" захопили частину території Іраку і Сирії і влітку 2014 року і проголосили халіфат. З серпня 2014 року США наносять авіаудари по позиціях ісламістів, також для боротьби з ними була сформована міжнародна коаліція. Воюють з ісламістами і курдські загони. Багатьох з них навчають західні військовослужбовці.