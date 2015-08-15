Легендарний рок-гурт Pink Floyd офіційно припинив своє існування, заявив його фронтмен Девід Гілмор, який очолював колектив останні 30 років.

Про це повідомляє Фокус.ua з посиланням на інтерв'ю Гілмора журналу Classic Rock.

"З мене вистачить. Я присвятив Pink Floyd 48 років, багато з них в компанії Роджера Уотерса. Всі ці роки, які тепер вважаються піковими для групи, були на 95% наповнені музикою, веселощами та сміхом, але все добігає кінця, і було б неправильно намагатися повторити це знову", - заявив Гілмор.

За його словами, група неможлива без клавішника Річарда Райта, який помер 2008 року, оскільки він створював психоделічну атмосферу.

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"Заяву фронтмена можна вважати констатацією факту. Останній концерт Pink Floyd відбувся 2005 року", - повідомляє видання.