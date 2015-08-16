Меркель виступила проти ідеї списання боргів Греції

"Класичного списання боргів не може бути", — заявила Меркель, додавши, що у Німеччини і країн єврозони "є простір для дій" щодо полегшення боргового тягаря Афін, повідомляє РИА Новости.

"Ми вже говорили про це в липні", — сказала канцлер.

Вона зазначила, що сподівається, що МВФ також приєднається до третьої програмі допомоги Греції.

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"У мене немає сумнівів, що те, що сказала фрау Лагард, стане реальністю", — сказала Меркель. Канцлер додала, що "ми продовжимо дискутувати з цього питання, і це правильно".

Раніше директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард повідомила, що МВФ схвалює кредитну програму ЄС для Греції в обмін на реформи, але як і раніше вважає, що країні необхідна "істотна" реструктуризація боргу.