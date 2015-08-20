КНДР пригрозила Південній Кореї війною, якщо через 48 годин гучномовці біля кордонів не будуть прибрані

Про це повідомляє «Ренхап».

«Північна сторона загрожує початком військових дій, якщо Південна не припинить трансляцію пропаганди проти Пхеньяну і не прибере всі засоби мовлення протягом 48 годин», - зазначили у міністерстві національної оборони КНДР.

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Як повідомляв УНІАН, після обстрілу в четвер південнокорейських військових у бік Північної Кореї було випущено кілька десятків ракет.

Південна Корея привела свої війська в стан повноЇ боєготовності після обстрілу з території КНДР.

Минулого тижня після інциденту з пораненими на кордоні солдатами Південна Корея вперше за 11 років включила на кордоні гучномовці з повідомленнями, спрямованими проти політики Пхеньяну.