КНДР пригрозила Південній Кореї війною, якщо через 48 годин гучномовці біля кордонів не будуть прибрані
КНДР заявила про готовність почати війну проти Південної Кореї, якщо вона не демонтує з прикордонної зони гучномовці, які віщають «пропаганду».
Про це повідомляє «Ренхап».
«Північна сторона загрожує початком військових дій, якщо Південна не припинить трансляцію пропаганди проти Пхеньяну і не прибере всі засоби мовлення протягом 48 годин», - зазначили у міністерстві національної оборони КНДР.
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Як повідомляв УНІАН, після обстрілу в четвер південнокорейських військових у бік Північної Кореї було випущено кілька десятків ракет.
Південна Корея привела свої війська в стан повноЇ боєготовності після обстрілу з території КНДР.
Минулого тижня після інциденту з пораненими на кордоні солдатами Південна Корея вперше за 11 років включила на кордоні гучномовці з повідомленнями, спрямованими проти політики Пхеньяну.