Поліція Македонії сльозогінним газом розганяла мігрантів біля свого кордону

Кілька тисяч біженців з Близького Сходу, Африки та Азії провели ніч на нейтральній території, а вранці намагалися штурмувати кордон з вимогою пропустити їх в Угорщину, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.

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Про потерпілих у ході зіткнень не повідомляється.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня уряд Македонії оголосив надзвичайний стан на кордонах з Грецією і Сербією та розгортання додаткових військ, щоб зупинити потік мігрантів.

Македонія стала основним транзитним маршрутом для мігрантів, що прямують з Греції в інші країни ЄС. Протягом останнього місяця при проході через балканську країну було зареєстровано 39 тис. мігрантів – удвічі більше, ніж місяцем раніше.