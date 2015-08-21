Поліція Македонії сльозогінним газом розганяла мігрантів біля свого кордону
Поліція Македонії застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати тисячі мігрантів, які намагалися потрапити в країну через кордон з Грецією.
Кілька тисяч біженців з Близького Сходу, Африки та Азії провели ніч на нейтральній території, а вранці намагалися штурмувати кордон з вимогою пропустити їх в Угорщину, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters. У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ.
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Про потерпілих у ході зіткнень не повідомляється.
Як повідомляв УНІАН, 20 серпня уряд Македонії оголосив надзвичайний стан на кордонах з Грецією і Сербією та розгортання додаткових військ, щоб зупинити потік мігрантів.
Македонія стала основним транзитним маршрутом для мігрантів, що прямують з Греції в інші країни ЄС. Протягом останнього місяця при проході через балканську країну було зареєстровано 39 тис. мігрантів – удвічі більше, ніж місяцем раніше.