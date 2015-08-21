Близько тисячі мігрантів прорвалися до Македонії

20:37, 21 серпня 2015
Світ
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Щонайменше десяти постраждалим знадобилася медична допомога.

REUTERS

Близько тисячі нелегальних мігрантів змогли прорватися крізь поліцейську огорожу з Греції до Македонії.

Про це повідомляє BBC з посиланням на агентство Reuters.

Щонайменше десяти постраждалим знадобилася медична допомога.

У четвер влада Македонії оголосила режим надзвичайної ситуації на кордоні з Грецією через зростаючий потік біженців до країни. Після закриття кордону кілька тисяч людей провели ніч біля пропускних пунктів, а вранці в п'ятницю спробували прорватися на територію Македонії. Поліція країни застосувала сльозогінний газ для розгону натовпу біженців. В Організації Об'єднаних Націй висловили у зв'язку з цим занепокоєння.

Більшість мігрантів прибувають на кордон Македонії з Сирії, Іраку та Афганістану через Грецію. Країна стала найбільшим транзитним пунктом на шляху мігрантів, які намагаються дістатися до країн-членів ЄС.

Читайте такожЄврокомісар: світ переживає найгіршу кризу з мігрантами з часів Другої світовоїВлада Македонії раніше повідомила, що за останні два місяці понад 44 тисяч людей спробували проїхати через територію Македонії далі на північ Євросоюзу.

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