У Росії запропонували спалювати шкільну форму, яка не відповідає нормам

Про це заявив РИА Новости юрист Товариства захисту прав споживачів Алішер Західов.

"Є санітарно-епідеміологічні норми і вимоги до дитячого одягу, є стандарти з безпеки. Якщо все це не проходить на кордоні, то все це не повинно допускатися на територію РФ, тим більше до реалізації", — заявив Західов.

Експерт підтвердив, що великі партії форми потрапляють до Росії "по тіньовому експорту" — форму "завозять до 1 вересня, як петарди завозять під Новий рік".

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"Держконтроль з боку Росспоживнагляду повинен бути своєчасним і жорстким. Ось такий одяг треба дійсно вилучати і спалювати, а цих комерсантів штрафувати максимальними штрафами, тому що вони завдають загрозу здоров'ю дітей", — заявив співрозмовник агентства.

За його словами, в подібних ситуаціях штрафи для підприємств можуть доходити до 300 тисяч рублів, керівника при цьому можуть оштрафувати на суму від 50 до 90 тисяч рублів.

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Раніше помічник голови уряду РФ, колишній головний санітарний лікар Росії Геннадій Онищенко на нараді в Брянську, присвяченій реалізації закону про шкільну форму, заявив, що близько 80% шкільної форми, яка продається в Росії, не відповідає техрегламенту щодо безпеки продукції, призначеної для дітей. Форма пошита з неякісних тканин. Основний постачальник шкідливого товару — Китай.

Раніше УНІАН повідомляв, що депутати Держдуми підготували законопроект, який забороняє реалізовувати санкційну продукцію та вводить за це відповідальність.