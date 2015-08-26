У Батумі зруйнували всесвітньо відому рухому статую Алі і Ніно (фото)

У грузинському Батумі зруйнована рухома статуя героям книги «Алі і Ніно» азербайджанського автора Курбана Саїда.

Як передає Oxu.Az з посиланням на грузинські ЗМІ, повідомляється, що місцева влада збиралася перенести пам'ятник в інше місце, щоб врятувати від хвиль.

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Але при піднятті однієї зі скульптур, її упустили та розбили.

Композиція розташована на узбережжі моря, на самому в'їзді до міста. Автор скульптури — Тамара Квесітадзе, а встановлений пам'ятник був в 2011 році.

Скульптура символізує вічну любов і розуміння між народами. Названа вона на честь героїв однойменної книги, під авторством Курбана Саїда.