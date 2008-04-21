Українські миротворці забезпечать охорону з повітря Генсека ООН

Українські миротворці у Ліберії забезпечуватимуть повітряне прикриття та охорону з повітря Генерального секретаря ООН ПАН Гі Муна, який cьогодні увечері прибуває з дводенним візитом до Ліберії.

Про це УНІАН повідомили в управлінні прес-служби Міністерства оборони України.

Програмою візиту Генерального секретаря ООН заплановано низку зустрічей з керівництвом Ліберії, цивільними та військовими керівниками Місії ООН в цій країні, відвідування соціальних закладів, розташованих в столиці Ліберії Монровії, комплекс гуманітарних і благодійних акцій.

Як відзначили в Міноборони, високо оцінюючи професіоналізм екіпажів 56-го окремого вертолітного загону Збройних сил України, командування сил Місії ООН у Ліберії довірило саме українським миротворцям забезпечувати повітряне прикриття та охорону з повітря високоповажного гостя.

Два екіпажі Мі-24 зі складу 56-го окремого вертолітного загону ЗС України з повітря патрулюватимуть наземні маршрути руху делегації, берегову лінію країни, під’їзні дороги на шляху кортежу Генерального секретаря ООН.

За даними Міноборони, українські вертолітники вже мають досвід виконання подібних відповідальних завдань. У 2005-2008 роках екіпажі 56-го окремого вертолітного загону ЗС України забезпечували охорону з повітря тодішнього Генерального секретаря ООН Кофі АННАНА, президентів США, Нігерії та Китаю, Канцлера Німеччини, які перебували у Ліберії з візитом.