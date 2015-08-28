Новий світовий рекорд: Tesla проїхала більше 700 кілометрів на одному заряді

Данці «заправилися» на Tesla Supercharger і вирушили в подорож, яка тривала майже добу, повідомляє Autogeek.

Як зізналися самі рекордсмени, вони трохи не розрахували час. На їх думку, потрібно було виїжджати раніше, щоб якомога більший шлях проїхати в світлий час доби. Так можна було б збільшити цифру пробігу на кілька кілометрів.

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Для подовження шляху данці навіть не користувалися кондиціонером, хоча температура за бортом була близько +27 градусів за Цельсієм.

При цьому вони намагалися дотримуватися мінімальної швидкості руху.

Їх обганяли навіть фури. Щоправда, вони одразу попередили потік про свою повільності спеціальними наклейками на автомобілі.

Першу зупинку зробили після 7 годин безперервної їзди.

Всього ж їх подорож зайняла 19 годин і 40 хвилин, 1 година з яких припала на зупинку для відпочинку.

За цей час вони зуміли проїхати 728,7 км, витративши 77,5 кВт енергії. Тобто, в середньому їх Tesla витрачала 106 Вт на кілометр.

Середня швидкість склала 39 км/год, Перепад висот на трасі виявився близько 94 метрів.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Великобританія збирається почати експеримент щодо практичного застосування так званої технології сharge-as-you-drive, в рамках якої акумулятори електромобілів будуть отримувати енергію безпосередньо від дорожнього полотна.