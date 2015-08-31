Обама перейменує найвищу гору Північної Америки
07:55, 31 серпня 2015Світ
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Президент США Барак Обама сьогодні офіційно перейменує гору Мак-Кінлі на Алясці.
REUTERS
Про це повідомляє прес-служба Білого дому. Найвищий пік Північної Америки тепер буде називатися Деналі, передає Бі-бі-сі.
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Таким чином, горі буде повернуто назву, дану їй корінними народами Аляски. Перейменування приурочено до початку триденного візиту Барака Обами в північний штат.
У 1896 році гора була названа в честь 25-го президента США Вільяма Мак-Кінлі, проте місцеві жителі і чиновники не раз намагалися добитися повернення їй традиційної назви, яка в перекладі означає "великий".
Як очікується, основну увагу в ході візиту на Аляску Барак Обама приділить питаню зміни клімату.
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