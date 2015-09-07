Медведєв закликав економити: Експерти поки не зрозуміли, чи намацала російська економіка "дно"

Уряд РФ має проводити відповідальну економічну політику, відповідну наявним можливостям, і у поточній складній ситуації бюджет на 2016 рік має бути реалістичним - треба заощаджувати гроші "по всіх фронтах", заявив прем'єр-міністр Дмитро Медведєв, передають РИА Новости.

На нараді з економічного розвитку він зазначив, що в даний час йдуть експертні дискусії на тему, чи намацала російська економіка "дно", чи повертається вона до зростання або цього процесу не спостерігається.

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"Але завдання, в будь-якому випадку, для уряда полягає в тому, щоб проводити відповідальну економічну політику, відповідну тим економічним можливостям, які ми зараз маємо", - заявив Медведєв.

"Зверстати необхідно реалістичний бюджет на наступний рік, як ми і домовлялися. Підвищити максимально ефективність бюджетних витрат. Гроші економити, робити це, що називається, "по всіх фронтах", - зазначив глава уряду, додавши, що при цьому за можливостю треба продовжувати реалізацію соціальних програм, "зберегти все основне, що було досягнуто останніми роками".