МЗС РФ обурився висилкою з Молдови представників російських пропагандистських ЗМІ

Про це йдеться у коментарі офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, текст якого має УНІАН.

«Такі дії не відповідають запевненням нової молдавської влади про бажання вибудовувати відносини з Росією в конструктивному ключі. Суперечать вони і загальновизнаному праву на свободу отримання інформації», - заявила Захарова.

За її словами, 7 вересня з Молдови було депортовано продюсера відеоагентства RT Ruptly телеканалу Russia Today, того ж дня в аеропорту Кишинева була затримана знімальна група російського телеканалу LifeNews.

«Складається відчуття, що комусь дуже не хочеться об'єктивного висвітлення сплеску народного протесту», - сказала Захарова.

Читайте такожУ Молдові мітингувальники вимагають відставки президента і дострокових виборів

Як повідомляв УНІАН, учасники багатолюдної демонстрації в центрі Кишинева вимагають розпуску парламенту, відставки президента і проведення дострокових парламентських і президентських виборів, причому останні мають бути всенародними (зараз президента Молдови обирає парламент).