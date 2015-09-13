Новий рекорд міграційного потоку: кордон Угорщини перетнули понад 4 тисячі біженців

Всього ж з початку року, за офіційними даними, із Сербії в Угорщину потрапили понад 175 тисяч мігрантів, передає Бі-бі-сі з посиланням на владу Угорщини.

Тим часом в Угорщині завершуються роботи із будівництва бар'єру з колючого дроту вздовж кордону із Сербією.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан пообіцяв закрити кордони і заарештовувати всіх нелегальних мігрантів на території країни. Орбан припустив, що до кінця року кількість мігрантів, які в'їхали на територію Угорщині, може досягти півмільйона.

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На допомогу поліції угорський уряд направив більше чотирьох тисяч військовослужбовців.

Угорщина стала ключовим перевалочним пунктом для мігрантів, які прямують до Європи.

З 15 вересня в Угорщині набирає чинності нове, більш жорстке імміграційне законодавство, згідно з яким будь-яка людина, яка незаконно перетнула кордон країни, підлягає арешту.