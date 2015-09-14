Експерти назвали завдання Росії в Сирії і радять Заходу не заважати Кремлю вплутуватися в нову війну

Керівник МЗС РФ Сергій Лавров офіційно підтвердив присутність російського контингенту, за його словами, покликаного навчити сирійських військовослужбовців використанню російської військової техніки.

Про це повідомляється у звіті аналітичної групи Da Vinci AG, яким володіє УНІАН.

За даними Reuters, Росія направляє до Сирії кілька одиниць зенітного ракетно-гарматного комплексу SA-22 ("Панцир-С1"), які мають сформувати надійну систему протиповітряної оборони Сирії.

Оскільки сили ІД не мають військово-повітряної компоненти, а поразка режиму Каддафі була забезпечена якраз авіаударами сил НАТО по урядовим військам, Москва надає Дамаску сили ППО саме для відбиття можливих ударів з боку США та їх союзників. Таким чином, РФ втягується у війну на території Сирії на стороні Башара Асада для забезпечення стабільності його режиму.

Ймовірно, за задумом Москви, що присутність російського контингенту створить свого роду "парасольку безпеки" для Башара Асада і змусить США та їх союзників сконцентруватися на боротьбі з ІД, що дозволить тримати напругу далеко від Середньої Азії, яка вразлива для Росії з точки зору ризиків активізації там ІД.

Наявні дані свідчать також про спроби розгорнути військово-повітряну базу РФ в районі Латакії для розміщення авіагрупи з штурмовиків Су-25 та перехоплювачів дальнього радіусу дії Міг-31.

За нашими оцінками, пріоритетним завданням російської угруповання в Сирії буде збереження під контролем шляхів сполучення між Хомс і Латакією, що дозволить зберегти зв'язок Дамаска і Латакії на алавітському узбережжі та не допустити дроблення території, що знаходиться під контролем Асада. При цьому дані про дислокацію сил, що протистоять офіційному Дамаску, свідчать про те, що на початковому етапі зіткнення російського контингенту будуть відбуватися, насамперед, з силами сирійської опозиції в районах Хомса, Дамаску і, з найменшою вірогідністю, Алеппо. При цьому сухопутні операції не будуть виходити за межі територій, контрольованих алавітами за винятком околиць Хомса.

Найбільші ризики для РФ полягають в одночасному веденні боїв з силами сирійської опозиції та ІД. Оскільки 90% етнічного складу Сирії становлять араби, то безпосередня участь російського контингенту в війні, особливо з повітря, активізує механізм "кревної помсти", яка може бути перенесена безпосередньо на територію РФ.

Після введення контингенту на територію Сирії, Росія втратила можливість політичного маневру в регіоні. Більш того, внаслідок цього кроку Тегеран, навпаки, отримав можливість такого маневру, оскільки всі ризики, пов'язані з захистом режиму Башара Асада тепер лягли на Кремль. Оперативно вивести своє угруповання Москва також не зможе через політичні ризики втрат в регіоні, особливо з офіційним Тегераном. Фактично для РФ втручання до сирійського конфлікту стане другим Афганістаном, який може спровокувати ІД на початок дій у Середній Азії. Конфлікт в гарячій фазі набуває затяжний характер, що вимагає постійної присутності та активності російського контингенту, який працює в комбінованому режимі оборонно-наступальної тактики. Це призведе до неминучих втрат у техніці та живій силі.

Таким чином, Росії доведеться діяти одночасно на декількох фронтах, що в умовах санкційного тиску неминуче призведе до максимального поглиблення кризи.

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За нашими оцінками, Захід не повинен стримувати подальше розгортання російського контингенту в Сирії. Особливості логістики забезпечення даної групи військ створить додаткове фінансове та політичне навантаження на економіку РФ та підвищує уразливість угруповання та її залежність від забезпечення. На відміну від Афганістану 80-х років, Москва не має спільного кордону з Сирією, а також не має військовими базами в суміжних країнах.

Росія не зможе забезпечити присутність угруповання, здатного змінити хід військового конфлікту в Сирії. Таким чином, максимальне завдання, яке зможе забезпечити РФ – це захист уряду Башара Асада в межах контрольованих їм на даний момент територій.