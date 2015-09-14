Прем'єр Британії девід Кемерон відвідав табір біженців у Лівані

Про це заявив віце-канцлер Німеччини Зігмар Габріель в листі членам Соціал-демократичної партії Німеччини, повідомляє "ЕвроПравда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Таким чином в німецькому уряді відкоригували свій попередній прогноз щодо очікування 800 тис. мігрантів.

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"Стає очевидним, що в цьому році до нас прибуде не 800 тис., як це прогнозувалося міністерством внутрішніх справ, а мільйон", - заявив Зігмар Габріель.

При цьому він нагадав слова міністра транспорту Німеччини Олександра Добріндта, що Німеччина "досягла ліміту" щодо прийому мігрантів.

Між тим, прем'єр-міністр Великобританії Девід Кемерон відвідав табір біженців у Лівані, розташований в декількох кілометрах від кордону з Сирією, передає Бі-бі-сі. Всього в регіоні таких таборів близько 1500.

Британський прем'єр зустрівся з родиною біженців і відвідав перший день занять у школі в Бейруті. Говорячи про мету свого візиту, Девід Кемерон заявив, що хотів своїми очима подивитися на побут біженців.

Нагадаємо, протягом наступних 5 років Великобританія прийме до 20 тис. сирійських біженців, заявив Девід Кемерон в кінці минулого тижня. Однак він підкреслив, що біженців будуть приймати виключно з таборів ООН, розташованих поблизу кордону Сирії. Таким чином, рішення британського прем'єра не торкнеться мігрантів, які вже потрапили в Європу.

Крім того, уряд країни нещодавно розпорядився виділити на допомогу мігрантам 100 млн фунтів, з яких близько 30 млн дістануться Лівану.