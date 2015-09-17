В ООН звинуватили Угорщину в насильстві проти мігрантів

Представник агентства заявила, що Угорщина мала повне право захищати свої кордони, однак при цьому потрібно було зберігати гуманізм, передає Бі-бі-сі.

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Замість цього, за її словами, в середу можна було побачити поранених дітей, деякі з яких були розділені з сім'ями.

У свою чергу угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив про готовність побудувати огорожу на кордонах з Хорватією та Румунією, щоб відгородитися від мігрантів.

Сотні людей скупчилися на кордоні Сербії та Угорщини, після того як угорська влада встановила вздовж кордону бар'єр з колючим дротом, щоб перешкоджати проникненню мігрантів в країну.

Як повідомляв УНІАН, вчора поліція Угорщина застосувала сльозогінний газ і водомети проти мігрантів, заявивши, що в результаті спроби біженців прорватися через кордон були поранені понад 20 поліцейських.