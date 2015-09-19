У США вважають, що Росія могла б схилити президента Сирії Асада до переговорів

Про це він сказав, виступаючи в Лондоні після переговорів із міністром закордонних справ Великобританії Філіпом Гаммондом, передає "Радіо Свобода".

Крім того, держсекретар США закликав союзників сирійського президента Росію та Іран вжити свій вплив на нього, щоб переконати його піти на такі переговори.

За словами Керрі, необхідно терміново поновити зусилля з метою знайти політичне залагодження чотирирічної громадянської війни в Сирії і дедалі глибшої кризи з біженцями з цієї країни.

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Варто зазначити, що Вашингтон очолює міжнародну коаліцію проти угруповання «Ісламська держава» в Сирії та Іраку, і Москва заявляє, що теж має намір допомогти боротися з «тероризмом». Але Захід і арабський світ підтримують помірковану опозицію до режиму Башара аль-Асада, яка воює і проти ісламістів, і проти режиму; Росія ж підтримує саме режим Асада в його боротьбі із супротивниками, яких сирійський президент називає «терористами» всіх – і радикальних ісламістів, і помірковані сили, що мають підтримку значної частини світу.

США і ще значна частина Заходу, а також арабський світ вважають, що мирний процес у Сирії має призвести до усунення влади авторитарного президента Башара аль-Асада і створення уряду національної єдності без його участі.