Через російську присутність ситуація в Сирії стає більш складною - МЗС Британії
Ситуація в Сирії через Росію стає більш складною.
Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хаммонд після переговорів з держсекретарем США Джоном Керрі в Лондоні, повідомляє РИА Новости.
"Через російську участь ситуація в Сирії стає більш складною", - сказав Хаммонд журналістам.
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Як повідомляв УНІАН, Росія розмістила кілька танків на сирійському аеродромі недалеко від Латакії, де вона поступово зводить систему оборони. За даними американської розвідки, в аеропорту знаходяться 7 російських танків T-90. РФ встановила там артилерійські комплекси, стверджують джерела.
Представник Пентагону Джефф Девіс заявив 14 вересня, що дії Росії дозволяють припустити, що Москва має намір організувати на південь від Латакії передову оперативну базу.