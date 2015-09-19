Через російську присутність ситуація в Сирії стає більш складною - МЗС Британії

16:51, 19 вересня 2015
Світ
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Ситуація в Сирії через Росію стає більш складною.

ves.lv

Про це заявив міністр закордонних справ Великобританії Філіп Хаммонд після переговорів з держсекретарем США Джоном Керрі в Лондоні, повідомляє РИА Новости.

"Через російську участь ситуація в Сирії стає більш складною", - сказав Хаммонд журналістам.

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Як повідомляв УНІАН, Росія розмістила кілька танків на сирійському аеродромі недалеко від Латакії, де вона поступово зводить систему оборони. За даними американської розвідки, в аеропорту знаходяться 7 російських танків T-90. РФ встановила там артилерійські комплекси, стверджують джерела.

Представник Пентагону Джефф Девіс заявив 14 вересня, що дії Росії дозволяють припустити, що Москва має намір організувати на південь від Латакії передову оперативну базу.

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