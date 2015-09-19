Болгарія закрила кордон для потоку нелегальних мігрантів

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив у суботу, 19 вересня, в Созополі, що Софія "закрила кордон для нелегальних іммігрантів". За його словами, в'їзд до країни можливий лише для тих, хто здійснює його на законних підставах, повідомляє Deutsche Welle.

Глава уряду підкреслив, що на прохання болгарських колег співробітники турецьких поліції та жандармерії утримують біженців "на відстані 40 кілометрів" від турецько-болгарського кордону.

"Пропускаються лише легкові автомобілі та вантажівки", - цитує Борисова інтернет-сайт OFFNews.

"Такий порядок дозволяє хоча б у мінімальній мірі впорядкувати потік мігрантів, які прагнуть в ЄС", - говориться у повідомленні.

Болгарський прем'єр також додав, що Софія готова до позачергового скликання в середу, 23 вересня, засідання уряду для пошуку можливих шляхів врегулювання ситуації, що склалася.

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За словами Борисова, міністр внутрішніх справ Болгарії Румяна Бичварова та головний секретар МВС Георгій Костов тримають ситуацію під особистим контролем і знаходяться в постійному контакті з турецькими прикордонниками.