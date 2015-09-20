У Москві проходить з'їзд сепаратистів з усього світу

Лідери сепаратистських рухів з усього світу збираються сьогодні в Москві на заході під назвою "Право народів на самовизначення", повідомляє Еспресо.TV.

В "Президент-готелі" в центрі російської столиці проводять засідання під назвою "Діалог націй: Право народів на самовизначення". Організатором події є "Антиглобалістський рух Росії", який отримує фінансування від Кремля. Почесним членом цієї організації є президент Сирії Башар Асад.

Сюди з'їхалися сепаратисти з Каталонії, Ірландії, Арабської Республіки, США (Гаваї, Техас).

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