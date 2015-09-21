Ципрас прийняв присягу в якості прем'єра Греції

Церемонія проводилася в президентському палаці за участю глави держави Прокописа Павлопулоса, повідомляє ТАСС.

Відзначається, що проводилася світська церемонія присяги у зв'язку з атеїстичними поглядами прем'єра.

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Ципрас, стоячи навпроти президента Греції, заявив, що буде дотримуватися Конституції і законів Греції, а також служити інтересам грецького народу.

За традицією православної Греції, де церква не відокремлена від держави, прем'єр-міністр і члени кабінету зазвичай приймають присягу у архієпископа Афінського та всієї Греції на Євангелії, даючи аналогічну клятву "святій, єдиносущій, животворящій і нероздільній Трійці".

Як повідомляв УНІАН, партія Ципраса виграла вибори в Греції, набравши 35,47% голосів