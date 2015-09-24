Уряд Росії пропонує прирівняти наметові містечка і автопробіги до масових протестних акцій

Відповідний законопроект уряд РФ вніс до Держдуми РФ.

«Законопроект спрямований на внесення до законодавства Російської Федерації змін, що передбачають віднесення нових форм масових протестних акцій (наметові містечка, автопробіги тощо) до публічних заходів, проведення яких регламентується Федеральним законом «Про збори, мітинги, демонстрації, ходу і пікетування», - йдеться в пояснювальній записці.

При цьому проектом закону вносяться зміни до понятійного апарату Федерального закону в частині віднесення автопробігу до такої формі публічного заходу як демонстрація, а встановлення наметів у громадських місцях (так званих "наметових містечок") - як пікетування.

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Зазначається, що за даними МВС Росії в 2014 році в Республіці Башкортостан, Бєлгородській, Московській, Ростовській, Челябінській областях, а також у ряді інших регіонів пройшли протестні акції з встановленням наметових містечок у громадських місцях, а в 27 суб'єктах Російської Федерації відбулося 126 заходів, у яких взяли участь 4 тис. осіб з використанням 1,5 тис. транспортних засобів.

«За певних умов і обставин такі акції можуть перерости в стихійні виступи, групові та масові порушення громадського порядку. Прийняття законопроекту дасть змогу усунути правову невизначеність, що виникає при організації та проведенні публічних заходів у вигляді нових форм протестних акцій», - йдеться в документі.

Як повідомляв УНІАН в липні 2014 року, Держдума РФ прийняла закон, що запроваджує кримінальну відповідальність за неодноразове порушення протягом півроку порядку організації або проведення вуличних акцій.

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Так, порушникам встановленого порядку проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування у разі рецидиву загрожує тюремне ув'язнення на термін до п'яти років. Як альтернативне покарання закон, зокрема, передбачає штраф у розмірі від 600 тисяч до мільйона рублів або до п'яти років виправних робіт.

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Порушення вважається неодноразовим, якщо громадянин притягувався до адміністративної відповідальності за статтею про порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування більше двох разів протягом 180 днів.