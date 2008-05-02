Ізраїльська поліція допитує прем`єр-міністра

Ізраїльська поліція у п`ятницю вранці почала допитувати прем`єр-міністра країни Ехуда Ольмерта. Він почався близько 10.00 за місцевим часом в резиденції глави уряду в Єрусалимі і, як очікується, триватиме близько години, повідомляє Газета.руз посиланням на Ha`aretz .

В середу ізраїльські слідчі попросили Ольмерта терміново – протягом 48 годин відповісти на запитання, які є у них. Про подробиці розслідування нічого не повідомляється. «Прем`єр-міністр готовий повністю співпрацювати з представниками правоохоронних органів, як він це робив і у минулому, і він упевнений, що правда в ході поліцейського розслідування буде встановлена і підозри відносно нього зникнуть», - йдеться в заяві адміністрації Ольмерта, яку було поширено напередодні.