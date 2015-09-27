Меркель незадоволена Facebook у зв'язку з поширенням расистських постів

У цьому зв'язку глава уряду в суботу висловила претензії особисто Марку Цукербергу на одному із заходів ООН в Нью-Йорку, передає ТАСС.

Згідно з даними агентства Bloomberg, Меркель в приватному порядку задала голоыв Facebook відповідне питання.

Він відповів, що "нам потрібно трохи над цим попрацювати".

Канцлер поцікавилася повторно: "Ви працюєте над цим?" "Yeah", - простягнув Цукерберг. Далі розмова не було чути через припинення трансляції, пояснює Bloomberg.

На тлі припливу біженців у ФРН і виступів ультраправих радикалів Меркель в інтерв'ю пресі 11 вересня закликала керівництво Facebook активніше боротися з поширенням у соцмережі висловлювань ксенофобського змісту.

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"Коли люди займаються у соціальних мережах натравлюванням однієї частини населення на іншу, не тільки держава має протидіяти їм, але і компанії Facebook необхідно боротися з поширенням таких висловлювань", - підкреслила Меркель.

Канцлер вказала на те, що Facebook вже має зводом правил, але "залишилося тільки застосувати їх на ділі".

Раніше УНІАН повідомляв, що Facebook після багаторічних запитів користувачів працює над створенням кнопки «не подобається». За словами Цукерберга, цей крок дозволить користувачам більш реалістично виражати емоції, ніж маючи лише один варіант вибору.