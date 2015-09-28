Олланд: Франція готова обговорювати боротьбу з ІД із усіма країнами, у тому числі з США, РФ та Іраном
00:02, 28 вересня 2015Світ
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Франція готова обговорювати спільні дії по боротьбі з терористичним угрупуванням "Ісламська держава" з усіма зацікавленими країнами, у тому числі з США, Росією, Іраном.
REUTERS
Про це 27 вересня заявив французький президент Франсуа Олланд, передає ТАСС.
"Позиція Франції полягає в тому, щоб обговорювати це з усіма гравцями, усіма зацікавленими країнами, в першу чергу з сирійськими сусідами, арабськими країнами, так званими державами - США, Росією, Іраном, - сказав він. - Ми нікого не залишаємо осторонь".
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Раніше УНІАН повідомляв, що військово-повітряні сили Франції вперше нанесли авіаудари по позиціях бойовиків терористичної угруповання «Ісламська держава» (ІД) в Сирії.
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