У Росії встановили меморіал на честь "загиблого героя Новоросії"

В Алтайському краї родичі та знайомі загиблого на сході України Івана Королькова, який воював на боці бойовиків, встановили меморіальну дошку у дворі його будинку в селі Озерки, передає Русская служба Би-би-си.

Поруч були посаджені вісім дерев - за кількістю загиблих на сході України уродженців Алтаю.

Ініціатори меморіалу регіональної організації ветеранів Афганістану та інших локальних воєн називають його "першою в Росії пам'ятною дошкою на честь загиблого героя Новоросії".

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Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія постачає терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

З середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях триває антитерористична операція.

За даними експертів ООН, за 15 місяців збройного конфлікту в Україні загинули майже 7 тисяч осіб, понад 17 тис. постраждали.